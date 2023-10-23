Госсовет Татарстана потратит 1,2 млн рублей на услуги по утилизации снега

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госсовет Татарстана выделит 1,2 млн рублей на утилизацию снега с территории, прилегающей к зданию на площади Свободы в Казани. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Исполнитель должен проводить уборку снега круглосуточно — в течение двух часов с момента получения заявки от заказчика. Если снегопад был ночью, то территория должна быть расчищена до 8 утра. В комплекс работ, предусмотренных контрактом, входят ручная и механизированная уборка снега, скол льда, очистка ступеней и площадок наружных лестниц, складирование снега в отвалы, погрузка и вывоз снега и льда на своей спецтехнике с экипажем и утилизация снежных масс.

Срок оказания услуг — до 31 декабря 2023 года либо досрочно – при полном освоении средств.