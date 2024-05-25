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Госсовет Татарстана подвел итоги парламентских дебатов-2024
В Государственном Совете подвели итоги конкурса «Парламентские дебаты Республики Татарстан — 2024». В финал прошли 48 команд из разных районов республики, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.
В рамках заключительного этапа участники — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет — обсуждали самые разные вопросы: поведение в соцсетях, современную систему оценивания в образовательных учреждениях, запрет на использование пластиковой посуды и уровень эффективности социальных лифтов для молодежи в регионе.
Перед участниками выступили председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков. Депутат Государственного Совета, председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина отметила, что с каждым годом число участников проекта лишь увеличивается.
«Это говорит о том, что вам небезразлична судьба Татарстана и России, — уверена она. — Вы видите, как развиваются наша республика и страна, дебатируя, предлагаете новые идеи. В таких конкурсах и выявляются молодежные лидеры, люди, которые способны сделать нашу страну еще лучше. А депутаты Государственного Совета всегда открыты для диалога».
В свою очередь, Ринат Садыков обратил внимание на разный возрастной и географический состав участников. По его мнению, участникам необходимо «собрать свои интеллектуальные силы в кулак» и спокойно выступать либо отвечать на вопросы оппонентов.
«От уровня ваших знаний, способностей и активности зависит ваше будущее», — подчеркнул министр.
Инициатива проведения «Парламентских дебатов Республики Татарстан» принадлежит Молодежному парламенту при Госсовете РТ.
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