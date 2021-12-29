Госсовет Татарстана планирует внести изменения в Конституцию РТ в 2022 году

Госсовет Татарстана планирует внести изменения в Конституцию республики в следующем году. Это связано с принятием Госдумой закона о региональной власти, где есть норма по наименованию высшего должностного лица субъекта РФ. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Нормы Конституции по высшему должностному лицу субъекта РФ – это будет в пакете документов. Это не будет отдельный законопроект. Мы работаем над всеми поправками после принятых и подписанных Президентом РФ изменений. Сроки я пока не могу сказать – в июне или мае. Вообще работа будет очень серьезная», – сказал глава парламента.

По словам Мухаметшина, нужно будет привести региональное законодательство в соответствие с федеральным законом о публичной власти. «Здесь и время ограничено, и мы не должны отставать от других субъектов», – добавил он.