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Политика
29 декабря 2021  11:56
Надежда Гордеева

Госсовет Татарстана планирует внести изменения в Конституцию РТ в 2022 году

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Госсовет Татарстана планирует внести изменения в Конституцию республики в следующем году. Это связано с принятием Госдумой закона о региональной власти, где есть норма по наименованию высшего должностного лица субъекта РФ. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Нормы Конституции по высшему должностному лицу субъекта РФ – это будет в пакете документов. Это не будет отдельный законопроект. Мы работаем над всеми поправками после принятых и подписанных Президентом РФ изменений. Сроки я пока не могу сказать – в июне или мае. Вообще работа будет очень серьезная», – сказал глава парламента. 

По словам Мухаметшина, нужно будет привести региональное законодательство в соответствие с федеральным законом о публичной власти. «Здесь и время ограничено, и мы не должны отставать от других субъектов», – добавил он.

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