Госсовет Татарстана передал гуманитарную помощь Лисичанску и Рубежному

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Делегация Государственного Совета РТ с участием заместителя председателя Комитета ГС по законности и правопорядку, координатора движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Рината Фазылова и председателя Комитета ГС по социальной политике Алексея Созинова посетила подшефные Татарстану города ЛНР – Лисичанск и Рубежное. В ходе поездки делегация передала гуманитарную помощь, встретилась с военнослужащими из Татарстана, а также с врачами из республики, работающими в Лисичанске, ознакомилась с социальными объектами.

В Рубежном делегация посетила реабилитационный центр для детей с инвалидностью «Возрождение», который республика поддерживает на постоянной основе. Центру передали ноутбук для работы логопеда. Также члены делегации осмотрели школу №2, восстановленную при участии Татарстана, и гуманитарный центр, где распределяется поступающая помощь.

«Сегодня мы посетили наши подшефные города – Рубежное и Лисичанск. В Рубежном побывали в реабилитационном центре „Возрождение“, который республика поддерживает уже не в первый раз. Передали ноутбук для логопеда – он поможет в работе с детьми. Осмотрели школу №2 и гуманитарный центр, где распределяется помощь из Татарстана. Пообщались с волонтерами и местными жителями – видно, что помощь доходит до тех, кому она действительно нужна», – заявил Ренат Фазылов.

Он также рассказал о встрече с бойцами из Татарстана.

«Также встретились с нашими бойцами. Передали им адресные посылки от родных и всё необходимое по заявкам – генераторы, строительные материалы, технику, радиостанции и антенны. Обсудили возникающие вопросы, в том числе юридические. Договорились оставаться на связи и держать их на контроле», – отметил депутат.

В Лисичанске делегация побывала в многопрофильной больнице, где состоялась встреча с главным врачом Еленой Олексюк и командой врачей из Татарстана, находящихся в командировке. Учреждению также передали гуманитарную помощь, собранную студентами Казанского государственного медицинского университета.

«Наши врачи из Татарстана оказывают существенную поддержку системе здравоохранения Лисичанска. Участие пяти врачей из Казани – хирурга, травматолога, анестезиолога, эндокринолога и специалиста УЗИ – расширяет возможности оказания медицинской помощи. Оказывается как плановая, так и экстренная помощь, проводится диспансеризация и амбулаторное наблюдение. Наши специалисты полностью включены в работу, стали частью коллектива и пользуются доверием у пациентов. В больницу также передана помощь, собранная студентами медицинского университета. В нее вошли препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также средства для хирургической помощи и лечения детей. Эта поддержка будет востребована и останется значимой для пациентов и врачей», – заметил Алексей Созинов.