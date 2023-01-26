Госсовет Татарстана откроет весеннюю сессию 40-м заседанием парламента

Весенняя сессия Государственного Совета Татарстана откроется сегодня 40-м заседанием парламента. В повестку внесено 15 вопросов, в том числе четыре проекта республиканских законов и девять федеральных законопроектов.

Все республиканские законопроекты депутаты рассмотрят в первом чтении. Речь идет о документах, которыми вносятся изменения в законы о градостроительной деятельности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об образовании, а также в Земельный и Семейный кодексы Татарстана.

Кроме того, на заседании парламентарии заслушают отчет о работе депутатской группы «ТНВ» в Государственном Совете с сентября 2019 года по январь 2023 года.

Ранее Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что парламент работает над вторым проектом по изменениям в Конституцию республики и законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании, о чем сообщал «Татар-информ».