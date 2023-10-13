Госсовет РТ запланировал 53 мероприятия для реализации тезисов послания Минниханова

Государственный Совет Татарстана запланировал провести в следующем году 53 мероприятия по реализации 29 тезисов послания Раиса РТ Рустама Минниханова парламенту. Об этом сообщил заместитель Председателя Госсовета республики Марат Ахметов.

«В плане мероприятий отражены главные приоритеты, основные цели и задачи, определенные Раисом Татарстана на ближайшую и среднесрочную перспективу», — сказал депутат на заседании президиума парламента.

В частности, планируется разработка законопроектов, проведение расширенных заседаний комитетов парламента, в том числе выездных, организация круглых столов, на которых будут разрабатываться рекомендации по законодательному решению поставленных задач.

«Впервые в план по реализации послания Раиса РТ включены контрольные вопросы для их рассмотрения на заседаниях президиума Госсовета. Будут детально обсуждаться исполнение отдельных постановлений президиума и парламента, итоги мониторингов законов республики, реализация положений отдельных законов», — подчеркнул Ахметов.

По его словам, большое внимание в годовом плане уделено вопросам экономики, развития сельского хозяйства, социальной сферы, в том числе предоставлению качественных услуг ЖКХ, дорожному строительству и транспортному обеспечению населения, квотированию и резервированию рабочих мест для инвалидов, формированию семейных ценностей, садоводству.

«Много мероприятий плана связано с реализацией положений послания Раиса об обеспечении экономики квалифицированными кадрами, о взаимодействии научных организаций и вузов с реальным сектором экономики. Отдельные мероприятия посвящены проведению в 2024 году выборов Президента России и депутатов Госсовета Татарстана VII созыва», — отметил парламентарий.

Кроме того, запланированы сбор и отправка гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики, работа с республиканским филиалом госфонда «Защитники Отечества» для решения вопросов участников специальной военной операции и их семей.

В прошлом году депутаты приняли план, содержащий 29 пунктов. По нему предполагалось выполнить 58 мероприятий, почти все они реализованы.