Госсовет РТ заключил межпарламентские соглашения о сотрудничестве с 40 регионами РФ

Государственный Совет РТ заключил межпарламентские соглашения о сотрудничестве с 40 субъектами РФ. Из них три соглашения подписаны в этом году. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Подписано также два соглашения с федеральными органами государственной власти, 11 соглашений и протоколов о сотрудничестве с законодательными органами иностранных государств и их субъектов», – рассказал он.

Мухаметшин отметил, что парламент республики старается перенимать положительный опыт межпарламентской деятельности в том числе у зарубежных стран.

Спикер парламента добавил, что Госсовет РТ активно работает с Белоруссией. А неделю назад было подписано первое соглашение о сотрудничестве с ДНР, заметил он.

«Главная задача – это не закрываться у себя, а искать новые возможности, смотреть, как работают соседи», – подчеркнул Мухаметшин.