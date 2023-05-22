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Госсовет РТ выложил видео, как поздравляли Мухаметшина с 50-летием в 1997 году
Государственный Совет Татарстана по случаю 76-летия Председателя республиканского парламента Фарида Мухаметшина выложил видеозапись, как политика поздравляли с 50-летним юбилеем в 1997 году.
На тот момент Фарид Мухаметшин занимал пост Премьер-министра республики. На 11-й пленарной сессии Государственного Совета РТ I созыва его поздравил с 50-летием первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
«Хорошо, что выдвинул на должность Премьер-министра Вашу фигуру, Вас», — заметил в своей речи Шаймиев. Он также обратил внимание на то, что на этом посту Мухаметшину удается заниматься не только экономической, но «и очень всесторонней политической» деятельностью.
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