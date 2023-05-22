Госсовет РТ выложил видео, как поздравляли Мухаметшина с 50-летием в 1997 году

Государственный Совет Татарстана по случаю 76-летия Председателя республиканского парламента Фарида Мухаметшина выложил видеозапись, как политика поздравляли с 50-летним юбилеем в 1997 году.

На тот момент Фарид Мухаметшин занимал пост Премьер-министра республики. На 11-й пленарной сессии Государственного Совета РТ I созыва его поздравил с 50-летием первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Хорошо, что выдвинул на должность Премьер-министра Вашу фигуру, Вас», — заметил в своей речи Шаймиев. Он также обратил внимание на то, что на этом посту Мухаметшину удается заниматься не только экономической, но «и очень всесторонней политической» деятельностью.