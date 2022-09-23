Госсовет РТ утвердил соглашение об уточнении границы между Татарстаном и Марий Эл

Депутаты утвердили соглашение об установлении границы между Татарстаном и Марий Эл на 34-м заседании Госсовета республики. Уточненная протяженность границы между регионами составляет 334 километра.

«Работы по установлению границы между Татарстаном и Марий Эл завершены. В случае положительного результата координатное описание будет готово к подписанию, а землеустроительное дело направим на предварительную проверку в Росреестр», – отметил министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин.

Он уточнил, что общая протяженность границы Татарстана составляет 3 431 километр. Республика граничит с восьмью регионами России.

Соглашение об установлении местоположения границы между двумя регионами 12 августа подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Марий Эл Юрий Зайцев.