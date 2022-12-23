Госсовет РТ утвердил соглашение об установлении границы с Удмуртией

Сегодня депутаты Госсовета РТ утвердили соглашение об установлении местоположения границы между Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Ранее Министерству земельных и имущественных отношений РТ было поручено провести работы по определению границы республики. Непосредственным исполнителем работ распоряжением министерства был назначен Фонд пространственных данных Татарстана.

Уточненная протяженность границы с Удмуртией составляет 813 километров. На ней со стороны Татарстана расположены Кукморский, Елабужский, Менделеевский, Агрызский, Мензелинский и Актанышский районы.

В ведомстве отмечают, что для успешного решения всех вопросов были проведены рабочие встречи в режиме ВКС и выездные совещания в Ижевске и Агрызе, а также совместные выезды на место, чтобы установить узловые точки границ Татарстана с Удмуртской Республикой и Кировской областью.