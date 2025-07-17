Госсовет РТ утвердил поправки в Бюджетный кодекс республики

Законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан был принят сегодня в первом чтении и в целом на заседании Государственного Совета РТ, об этом сообщает Министерство финансов РТ.

Как пояснил председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, корректировки направлены на приведение республиканских норм в соответствие с федеральным законодательством. В частности, уточняются положения, регулирующие обязательства Татарстана и муниципальных образований по соглашениям в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнёрства, включая порядок учета платы публичного партнёра и капитального гранта.

С 1 января 2026 года также изменится срок, отведённый на приведение госпрограмм республики в соответствие с законом о бюджете — теперь он будет ограничен 1 февраля, вместо ранее действующего срока до 1 апреля.

Дополнительно расширяются полномочия Минфина РТ: ведомство сможет устанавливать порядок формирования и предоставления информации для составления и исполнения кассового плана. Также в законодательстве закрепляется возможность создания и использования специализированных государственных и муниципальных информационных систем в сфере управления финансами.