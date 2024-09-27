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Экономика 27 сентября 2024 18:30

Госсовет РТ сохранил пониженную ставку по налогу на имущество организаций

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Государственный Совет Татарстана сохранил на 2025 год пониженную ставку по налогу на имущество организаций в размере 2%. Это касается торговых центров, находящихся в населенных пунктах с численностью жителей более 145 тыс. человек, общей площадью свыше 2 тыс. кв. метров. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на третьем заседании республиканского парламента VII созыва.

«Разработанный законопроект направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса России», — рассказал председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Федеральным законодательством установлена предельная ставка по налогу на имущество организаций в размере 2,5% в отношении недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей.

#пониженная налоговая ставка
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