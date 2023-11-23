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Госсовет РТ разрешил превышать дефицит бюджета из-за расходов на экономику и оборону
Дефицит бюджета Татарстана и объем госдолга в 2024 году могут превысить установленную сумму из-за расходов на развитие экономики, мероприятия по национальной обороне и безопасности. Правительство РТ сможет направлять эти средства без поправок в законе о бюджете. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 49-м заседании Госсовета РТ.
«Допускается возможность превышения на сумму бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, и дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая меры соцподдержки отдельных категорий граждан», – рассказал депутат Леонид Якунин.
Проект закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РТ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РТ в 2024 году» разработан в связи с принятием федерального закона.
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