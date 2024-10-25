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Госсовет РТ разработал законопроект против ложных свидетельств о рождении детей
Госсовет Татарстана разработал федеральный законопроект, связанный с совершенствованием процедуры государственной регистрации рождения детей по свидетельским показаниям. После рассмотрения документа Совет законодателей РФ принял решение направить его в Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Материнство устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении. В случае рождения ребенка вне медицинского учреждения – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Депутаты убеждены, что регистрация ребенка по свидетельским показаниям должна быть разрешена только женщинам, относящимся к коренным малочисленным народам РФ, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни.
Кроме того, такую возможность предлагается предоставлять женщинам, проживающим в отдаленных и малонаселенных местностях, где есть сложности с обращением за медпомощью во время и после родов. Перечень труднодоступных или малонаселенных местностей установит Правительство России.
«Такое правило будет стимулировать обращение женщин за оказанием медицинской помощи во время и после родов. Станет определенным барьером для злоупотреблений, связанных с получением денежных средств в виде государственных выплат, в том числе материнского капитала», – уточняется в пояснительной записке.
По мнению парламентариев, регистрация рождения ребенка по свидетельским показаниям – это «легальный способ для недобросовестных граждан зарегистрировать несуществующих детей». Об этом свидетельствует рост случаев мошенничества в этой сфере.
По данным органов ЗАГС, регистрация рождения детей по свидетельским показаниям осуществляется регулярно. Причем как раз в тех регионах, где родовспомогательная и прочая медицинская помощь доступны для населения.
По информации Управления ЗАГС РТ, в 2019–2023 годы зафиксировано 622 рождения детей на дому. В том числе в 2019 году – 119, в 2020 – 133, в 2021– 174, в 2022 – 103, в 2023 – 93.
Сотрудниками правоохранительных органов в РТ за пять месяцев 2024 года выявлено 19 преступлений, из них заведено 16 уголовных дел, по факту хищения бюджетных денег, выделенных по маткапиталу.
За период с 2019 по 2023 год из-за подложных свидетельств о мнимом рождении детей федеральному бюджету причинен ущерб на 7 млн рублей. Речь идет о незаконном получении единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, маткапитала. Во время расследования МВД по РТ дополнительно выявило 714 фактов регистрации нерожденных детей из других регионов.
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