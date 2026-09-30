Госсовет РТ рассмотрит законопроект о регулировании торговой деятельности

В Государственный Совет РТ поступил законопроект «Об отдельных вопросах государственного регулирования торговой деятельности в РТ». Его внес парламентский Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Законопроект разработан рабочей группой, образованной распоряжением Председателя Госсовета РТ от 14 апреля 2026 года, в целях создания комплексной правовой основы для устойчивого развития торговой деятельности на территории Татарстана и повышения качества регулирования в данной сфере», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно документу, размещать нестационарные торговые объекты на землях, находящихся в частной собственности, можно только при условии включения их в схему размещения нестационарных торговых объектов. Порядок их включения и исключения из этой схемы устанавливается органом исполнительной власти РТ, имеющим уполномочия в области государственного регулирования торговой деятельности.

Право включения такого объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов предоставляется органу местного самоуправления на основании заявления юрлица, индивидуального предпринимателя или физлица, зарегистрированного в качестве самозанятого.

Законопроектом также устанавливается порядок разработки программ развития торговли. Решение об их разработке может принять Правительство РТ или орган местного самоуправления.

Кроме того, законопроект конкретизирует структуру и содержание программ развития торговли. В частности, в них должны быть указаны объем и источники финансирования, целевые индикаторы и показатели эффективности, ожидаемые результаты и социально-экономический эффект, перечень мероприятий по развитию торговой инфраструктуры.

«Принятие законопроекта позволит установить единые и прозрачные правила осуществления торговой деятельности на территории республики, что будет способствовать развитию предпринимательства и защите прав потребителей», – уточняется в пояснительной записке.