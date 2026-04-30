Госсовет РТ рассмотрит законопроект о поддержке производителей сладких напитков

В Госсовет Татарстана поступил законопроект о поддержке производителей сахаросодержащих напитков, кроме тонизирующих, из числа субъектов МСП. Он разработан в связи с изменениями в федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

«Федеральным законом исключен запрет на получение мер финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют производство или реализацию сахаросодержащих напитков, кроме тонизирующих напитков», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно действующему республиканскому законодательству, финансовую поддержку не могут получать субъекты МСП, осуществляющие производство или реализацию подакцизных товаров. Именно к ним отнесены сахаросодержащие напитки.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РТ», внесли в парламент депутаты Марат Галеев, Руслан Нигматуллин и Рягат Хусаинов. Документ находится на предварительном рассмотрении.