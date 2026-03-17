Госсовет РТ рассмотрит вопрос о введении должности почетного председателя

Вопрос о введении должности Почетного председателя Государственного Совета Республики Татарстан рассмотрят на сегодняшнем заседании республиканского парламента. Об этом сообщил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

По его словам, в повестку заседания предложено дополнительно включить несколько вопросов, связанных с кадровыми изменениями в парламенте. Речь идет о досрочном прекращении полномочий депутата и Председателя Госсовета, а также о введении должности почетного председателя и его избрании.

«Президиум Государственного Совета Республики Татарстан предлагает внести в повестку заседания три вопроса: о Почетном председателе Государственного Совета, об избрании почетного председателя и о возложении исполнения обязанностей председателя парламента. Все материалы подготовлены и переданы в секретариат. Доложить по данным вопросам поручено мне», – отметил Камалтынов.

Окончательное решение по включению вопросов в повестку будет принято депутатами на заседании Государственного Совета.