Госсовет РТ рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете на 2025 год

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Законопроект о бюджете Татарстана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрят в первом чтении сегодня на четвертом заседании Госсовета РТ VII созыва. Депутаты также обсудят законопроект о бюджете Территориального фонда ОМС РТ на предстоящий трехлетний период.

Всего в повестку заседания включено семь вопросов, в том числе четыре республиканских законопроекта, подготовленные к первому чтению.

Так, парламентарии рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, о регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения, а также в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

Кроме того, депутатам предстоит утвердить нового члена Общественной палаты РТ.

Во время правительственного часа будет представлен доклад «Об организации взаимодействия Министерства юстиции РТ с органами местного самоуправления в целях оказания им правовой поддержки».