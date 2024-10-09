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Госсовет РТ рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете на 2025 год
Законопроект о бюджете Татарстана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрят в первом чтении сегодня на четвертом заседании Госсовета РТ VII созыва. Депутаты также обсудят законопроект о бюджете Территориального фонда ОМС РТ на предстоящий трехлетний период.
Всего в повестку заседания включено семь вопросов, в том числе четыре республиканских законопроекта, подготовленные к первому чтению.
Так, парламентарии рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, о регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения, а также в Кодекс РТ об административных правонарушениях.
Кроме того, депутатам предстоит утвердить нового члена Общественной палаты РТ.
Во время правительственного часа будет представлен доклад «Об организации взаимодействия Министерства юстиции РТ с органами местного самоуправления в целях оказания им правовой поддержки».
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