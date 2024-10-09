news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 9 октября 2024 07:20

Госсовет РТ рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете на 2025 год

Скопировать ссылку
Госсовет РТ рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете на 2025 год
Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Законопроект о бюджете Татарстана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотрят в первом чтении сегодня на четвертом заседании Госсовета РТ VII созыва. Депутаты также обсудят законопроект о бюджете Территориального фонда ОМС РТ на предстоящий трехлетний период.

Всего в повестку заседания включено семь вопросов, в том числе четыре республиканских законопроекта, подготовленные к первому чтению.

Так, парламентарии рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, о регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения, а также в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

Кроме того, депутатам предстоит утвердить нового члена Общественной палаты РТ.

Во время правительственного часа будет представлен доклад «Об организации взаимодействия Министерства юстиции РТ с органами местного самоуправления в целях оказания им правовой поддержки».

#бюджет рт #заседание госсовета рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100