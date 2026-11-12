Госсовет РТ рассмотрит 19 ноября вопросы по бюджету республики и запрет вейпов

Двадцать шестое заседание Государственного Совета состоится 19 ноября в 10:00. Такое решение принято на заседании Президиума парламента, которое провел заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов. Депутаты планируют рассмотреть 15 вопросов, в том числе 11 проектов законов Республики Татарстан, три из которых подготовлены ко второму чтению, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Как отметила Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина, для рассмотрения во втором чтении подготовлены проекты законов о бюджете республики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики.

«К законопроекту о бюджете республики на предстоящий период было внесено 64 поправки, 47 из них представлены Кабинетом Министров РТ, и 17 – от членов фракции КПРФ. Вчера поправки КПРФ были отозваны, поскольку предложения членов фракции нашли свое отражение в проекте закона. К законопроекту о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования поступило 7 поправок. На заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам 17 ноября все поправки будут рассмотрены на предмет их рекомендации к принятию или отклонению. В ходе подготовки законопроекта о бюджете республики на предстоящий период проведена большая работа профильным Комитетом по бюджету, налогам и финансам совместно с Правительством и депутатами парламента», – пояснила Маврина.

Во втором чтении также будет рассмотрен законопроект, запрещающий розничную продажу вейпов на территории республики. Напомним, на заседании Госсовета 19 октября законопроект об установлении на территории Республики Татарстан запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина был рассмотрен с участием непарламентских партий и принят в первом чтении, поступившие предложения учтены в тексте документа. Поправки к документу, которые принимались до 27 октября, отсутствуют.

К рассмотрению в первом чтении подготовлены законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы о налоге на имущество организаций, об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в республике, в Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

В рамках двадцать шестого заседания также планируется рассмотреть ряд законопроектов, касающихся изменения границ Муслюмовского, Кукморского, Нижнекамского и Новошешминского районов в связи с упразднением отдельных населенных пунктов, а также законопроекты, связанные с переводом земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. В повестку дня включен вопрос об избрании пяти мировых судей и о возложении обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Альметьевскому району.

В рамках «Правительственного часа» будет заслушана информация «Об обеспечении продовольственной безопасности Республики Татарстан». Доклад по данному вопросу представит заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. На заседании Президиума были рассмотрены и другие вопросы.