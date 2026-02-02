Госсовет РТ признан самым доступным для избирателей региональным парламентом России

Фото: © «Татар-информ»

Государственный Совет Республики Татарстан признан самым доступным для избирателей региональным парламентом России. Об этом свидетельствуют результаты «Рейтинга открытости парламентов российских регионов».

Исследование, проведенное фондом развития городского управления «1870», охватывает период с 2023 года по середину 2025-го, пишет «Коммерсант».

Деятельность парламентов субъектов РФ оценивалась по открытости принятия решений, законотворческой работы, обратной связи, а также внутренней открытости, социальной доступности и гарантиям равенства партий в СМИ.

Госсовет РТ возглавил рейтинг, набрав 81,8 балла. На втором месте расположилось Заксобрание Забайкалья – 80,63. Тройку замыкает Заксобрание Астраханской области – 78,69. В топ-10 также вошли парламенты Санкт-Петербурга, Алтайского края, Якутии, Томской и Самарской областей, Северной Осетии и Хабаровского края.