Госсовет РТ признан самым доступным для избирателей региональным парламентом России
Государственный Совет Республики Татарстан признан самым доступным для избирателей региональным парламентом России. Об этом свидетельствуют результаты «Рейтинга открытости парламентов российских регионов».
Исследование, проведенное фондом развития городского управления «1870», охватывает период с 2023 года по середину 2025-го, пишет «Коммерсант».
Деятельность парламентов субъектов РФ оценивалась по открытости принятия решений, законотворческой работы, обратной связи, а также внутренней открытости, социальной доступности и гарантиям равенства партий в СМИ.
Госсовет РТ возглавил рейтинг, набрав 81,8 балла. На втором месте расположилось Заксобрание Забайкалья – 80,63. Тройку замыкает Заксобрание Астраханской области – 78,69. В топ-10 также вошли парламенты Санкт-Петербурга, Алтайского края, Якутии, Томской и Самарской областей, Северной Осетии и Хабаровского края.