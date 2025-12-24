Госсовет РТ принял законопроект, регулирующий обращение с бездомными животными

Фото: © «Татар-информ»

Проект закона, регулирующий сферу обращения с безнадзорными животными, поддержали сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ. Законопроектом вносятся дополнения в закон «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ».

«Предлагается наделить Кабинет Министров РТ рядом полномочий. В частности, устанавливать критерии, по которым следует отнести ситуацию, сложившуюся на территории республики, к экстраординарной в области обращения с животными без владельцев. Утверждать порядок введения режима экстраординарной ситуации по обращению с безнадзорными животными и перечень мероприятий для ее разрешения, а также утверждать порядок организации деятельности пунктов временного содержания животных», – рассказал депутат Назип Хазипов.

Согласно проекту закона, принимать решение о введении режима экстраординарной ситуации будет Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ. Ветслужба также должна обеспечить мероприятия по разрешению таких ситуаций.

Хазипов отметил, что закон планируется дополнить статьей с перечнем мероприятий, связанных с деятельностью по обращению с бездомными животными на территории республики.

По его словам, еще одна статья будет регулировать мероприятия по умерщвлению животных без владельцев, находящихся в пунктах временного содержания. Такая возможность закрепляется в нескольких случаях.

Первое – необходимо прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных животных. При этом неизлечимое заболевание или травма, несовместимая с жизнью, должна быть достоверно установлена ветеринаром.

Второй пункт касается заболевания у животного, опасного для человека и других животных. Этот факт также устанавливает ветеринарный врач.

Кроме того, в статье учитываются случаи, связанные с немотивированной агрессией у безнадзорных животных и их нападением на человека.

Речь также идет о проведении мероприятий, направленных на разрешение экстраординарной ситуации в области обращения с животными без владельцев на территории Татарстана.

Основные положения режима экстраординарной ситуации будут определены уже другой новой статьей закона.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность действующего правового регулирования в области обращения с животными без владельцев, что будет способствовать достижению целей защиты прав граждан при обращении с животными», – подчеркнул Хазипов.

Законопроект разработан в соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными и постановлением Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности статей этого закона в связи с запросом Верховного суда Бурятии, уточняется в пояснительной записке к документу.

По федеральному закону животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено. Исключение составляют случаи, когда необходимо прекратить физические страдания нежизнеспособных животных. Неизлечимое заболевание должен подтвердить ветеринар. И соответствующую процедуру ветеринарный специалист должен провести гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

Постановлением Конституционного суда РФ этот перечень дополнен следующими случаями, при которых возможно умерщвление животных без владельцев: конкретное животное совершило нападение на человека; проявляет немотивированную агрессивность; является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею.

В других случаях это может быть обусловлено только сложившейся в регионе России экстраординарной ситуацией, когда необходимо обеспечить безопасность людей от нападений безнадзорных животных или от распространения ими опасных для человека болезней. При этом предусматриваются разумный срок и условия для возможности владельцу найти потерявшегося питомца.

Умерщвление животных без владельцев по таким основаниям закреплено в законодательных актах Мурманской, Астраханской, Оренбургской, Кемеровской, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, в Республиках Чувашия, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха, а также Забайкальского и Ставропольского краев.