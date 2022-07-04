В Госсовете РТ предложили наказывать за неуважение к государственным символам регионов РФ

В Татарстане разработали федеральный законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за проявление неуважения к государственным символам субъектов РФ. Речь идет о распространении соответствующей информации в интернете.

Сейчас КоАП РФ предусматривается ответственность за распространение информации в интернете, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение только в отношении официальных государственных символов России. При этом федеральный закон не содержит порядка ограничения доступа к информации в интернете, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к государственным символам субъектов Российской Федерации», говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает дополнить статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» соответствующими положениями «для надлежащей защиты атрибутов государственной власти субъектов РФ».

Также Госсовет Татарстана подготовил проект федерального закона, которым вносятся изменения в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, предлагается дополнить статью 20.1 указанием на официальные государственные символы регионов.

Законодательные инициативы Государственного Совета Татарстана по внесению в Госдуму федеральных законопроектов планируется рассмотреть на заседании парламентского Комитета по законности и правопорядку.