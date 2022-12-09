Госсовет РТ представит законопроект о мероприятиях по сохранению культурного наследия
Госсовет Татарстана представит законопроект, которым будут обозначены критерии для объектов культурного наследия, требующих мероприятий по их сохранению. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов на заседании президиума парламента.
«Федеральным законодательством установлены критерии для определения объектов культурного наследия, требующих первоочередных мероприятий по их сохранению. На основании этих критериев объекты будут в приоритетном порядке включаться в государственные и муниципальные программы. Нововведения вступают в силу 31 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены и в республиканский закон», – отметил депутат.
Зарипов рассказал о результатах мониторинга реализации республиканского закона об объектах культурного наследия. По его словам, закон Татарстана в целом соответствует федеральному законодательству, правовых коллизий не содержит.
«Вместе с тем одна норма остается нереализованной на уровне подзаконно-нормативного правового акта – Правительством республики не урегулирован порядок выплат компенсаций затрат собственников объектов культурного наследия регионального значения, либо пользующихся ими на основании договора безвозмездного пользования, производящих работы по сохранению за счет собственных средств», – подчеркнул он.
Действие этой нормы ежегодно приостанавливается законом о бюджете. Аналогичная норма федерального закона также не урегулирована Правительством России, уточнил парламентарий. «Представляется целесообразным разработать нормативно-правовые акты на региональном уровне после определения такого порядка выплат на федеральном уровне», – добавил он.
Зарипов заметил, что актуальным вопросом сохранения исторического облика городов является государственная охрана многоквартирных жилых домов – объектов культурного наследия. В республике 342 таких жилых дома.
Госдумой в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России и в Жилищный кодекс РФ. Сейчас документ готовится ко второму чтению, заключил докладчик.