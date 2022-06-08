Госсовет РТ предложит Госдуме ужесточить наказание за сбыт наркотиков и самогоноварение

Тридцать второе заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится 15 июня. На нем депутаты рассмотрят вопрос по внесению в Госдуму федерального законопроекта в части ужесточения наказания за изготовление, приобретение, хранение и распространение наркотиков, а также за самогоноварение для продажи. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента.

Законодательная инициатива Госсовета Татарстана по внесению в Госдуму проекта федерального закона, связанного с внесением изменений в 64-ю статью Уголовного кодекса России, подготовлена по поручению Президента республики Рустама Минниханова.

«Мы предлагаем некоторые ужесточения в федеральном законодательстве в части продолжения серьезной борьбы с наркобизнесом, производителями и распространителями наркотиков. На наш взгляд, есть пробелы в этом вопросе. Предлагаем меры по ужесточению наказания за самогоноварение для продажи. Наши избиратели обращались по этому вопросу», – сказал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Кроме того, Президентом Татарстана в Госсовет внесена на согласование кандидатура Олега Коробченко для назначения заместителем Премьер-министра РТ – министром промышленности и торговли. «В связи с этим в повестку включены три вопроса – о согласовании назначения Коробченко вице-премьером, о досрочном прекращении его полномочий депутата Госсовета, о внесении изменений в состав Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, членом которого он был», – отметила секретарь парламента Лилия Маврина.

Она добавила, что Президентом республики также внесены в Госсовет соглашения об установлении границ между Татарстаном и Чувашией, а также между Татарстаном и Башкортостаном. «Соглашения вступят в силу после начала действия правовых актов об их утверждении законодательными органами государственной власти», – уточнила Маврина.

Всего в повестку предстоящего заседания включено 32 вопроса, в том числе 13 республиканских законопроектов для рассмотрения в первом чтении и еще один проект закона, подготовленный ко второму чтению.

Так, в первом чтении парламентарии обсудят законопроекты, касающиеся исполнения бюджетов Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ за 2021 год. Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в Избирательный кодекс РТ и следующие республиканские законы: «О налоге на имущество организаций», «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ», «О градостроительной деятельности в РТ», «О науке и научной деятельности», «Об образовании».

На заседании будет заслушан отчет о деятельности Счетной палаты Татарстана в прошлом году.