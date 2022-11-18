Госсовет Татарстана предлагает Госдуме потребовать с мобилизованных уплату алиментов

Госсовет Татарстана предложил не приостанавливать взыскание алиментов с мобилизованных. Соответствующее обращение к Председателю Госдумы Вячеславу Володину поддержали депутаты на 37-м заседании парламента. Изменения предлагается внести в федеральный закон об исполнительном производстве.

«Для решения вопроса необходимо внести в данный закон изменения, по которым исполнительное производство по взысканию алиментов с граждан, призванных на военную службу по мобилизации, приостанавливаться не будет», – пояснила председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова.

По ее словам, к парламентариям поступают обращения от матерей несовершеннолетних детей, на содержание которых взыскиваются алименты с мужчин, призванных на военную службу по мобилизации. По закону «Об исполнительном производстве» в случае участия должника в военных действиях в составе Вооруженных Сил России, других войск и воинских формирований, при выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, взыскание алиментов приостанавливается, напомнила докладчик.

В результате несовершеннолетние дети должника или его нетрудоспособные родители, нуждающиеся в помощи, лишаются материальной поддержки. «При этом для многих из них регулярное получение алиментов может являться одним из основных источников средств к существованию. На наш взгляд, данный вопрос требует незамедлительного решения в пользу детей и родителей», – подчеркнула Захарова.

Она уточнила, что такая возможность имеется, поскольку мобилизованные граждане по указу Президента России Владимира Путина имеют статус военнослужащих с соответствующим уровнем денежного довольствия.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что депутаты Госдумы предложили выплачивать алименты за мобилизованных и военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации. Законопроект на рассмотрение внесла фракция ЛДПР.