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Госсовет РТ предложил ввести в России обязательное лечение от алкоголизма
Государственный Совет Татарстана направил на рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона, касающийся изменений в КоАП РФ. Парламентарии предлагают ввести обязательное лечение от алкоголизма для тех, кто в течение года не менее трех раз совершал правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
Изменения предлагается внести в статью 4.1 Кодекса РФ об административных нарушениях. В частности, ее предлагается дополнить положением о том, что «судья может возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, курс лечения от алкоголизма или медицинскую и социальную реабилитацию для лиц с алкогольной зависимостью».
Согласно документу, судья устанавливает срок, в течение которого нарушитель обязан обратиться в соответствующую медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации.
«Указанный срок исчисляется со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении», – говорится в тексте проекта федерального закона.
Парламенты субъектов РФ могут направить свои разработанные федеральные законопроекты до внесения в Госдуму на рассмотрение в Совет законодателей России.
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