Госсовет РТ предложил ввести в России обязательное лечение от алкоголизма

Государственный Совет Татарстана направил на рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона, касающийся изменений в КоАП РФ. Парламентарии предлагают ввести обязательное лечение от алкоголизма для тех, кто в течение года не менее трех раз совершал правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Изменения предлагается внести в статью 4.1 Кодекса РФ об административных нарушениях. В частности, ее предлагается дополнить положением о том, что «судья может возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, курс лечения от алкоголизма или медицинскую и социальную реабилитацию для лиц с алкогольной зависимостью».

Согласно документу, судья устанавливает срок, в течение которого нарушитель обязан обратиться в соответствующую медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации.

«Указанный срок исчисляется со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении», – говорится в тексте проекта федерального закона.

Парламенты субъектов РФ могут направить свои разработанные федеральные законопроекты до внесения в Госдуму на рассмотрение в Совет законодателей России.