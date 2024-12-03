Госсовет РТ предложил ввести обязательное тестирование учащихся на экстремизм

Госсовет Татарстана предложил ввести обязательное социально-психологическое тестирование обучающихся для выявления лиц, склонных к вовлечению в экстремистскую или террористическую деятельность. Такую обязанность предложено закрепить в статье федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документ направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей РФ.

«Проектом закона предлагается внести изменения, предусматривающие социально-психологическое тестирование обучающихся в целях предупреждения, выявления и устранения причин совершения ими насилия в отношении граждан или нанесения вреда собственному здоровью, вовлечения их в экстремистскую и террористическую деятельность», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что случаи нападений учащихся на граждан, образовательные организации, факты участия несовершеннолетних в поджогах военкоматов и железнодорожной инфраструктуры «свидетельствуют о распространении идей радикализма и насилия, целенаправленном вовлечении в экстремистскую и террористическую деятельность детей».

Законопроектом предполагается, что порядок проведения такого тестирования в школах, колледжах и техникумах установит Минпросвещения РФ, а в вузах – Министерство науки и высшего образования РФ

Ожидается, что по результатам тестирования можно будет усовершенствовать профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской и террористической деятельности среди несовершеннолетних.