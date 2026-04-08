Госсовет РТ предложил усилить ответственность за нарушения при перевозке детей

Госсовет Татарстана предложил усилить ответственность за перевозку несовершеннолетних с нарушениями Правил дорожного движения. Соответствующий федеральный законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» парламент внес в Совет законодателей РФ. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«В целях сокращения количества ДТП и снижения тяжести их последствий требуется принятие дополнительных законодательных мер. Предлагаемые изменения направлены на снижение уровня аварийности с участием детей-пассажиров, детей – водителей механических транспортных средств, а также на снижение тяжести последствий ДТП», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Госсовет РТ просит усилить ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем при перевозке детей требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Штраф предлагается увеличить до 50 тыс. рублей, а также установить срок лишения права управления транспортом на два года.

Административный штраф также в размере 50 тыс. рублей предлагается ввести за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему, не имеющему водительских прав (за исключением учебной езды).

В России в прошлом году с участием детей-пассажиров зарегистрировано более 7,1 тыс. ДТП, в которых 328 детей погибли, свыше 8,3 тыс. пострадали. Доля происшествий составила 40,2% от общего числа ДТП с участием детей. В Татарстане в 2025 году с участием детей-пассажиров зарегистрировано 161 ДТП, в которых 13 детей погибли и 184 пострадали. Доля происшествий составила 34,3%.

На автодорогах России количество ДТП с участием детей – водителей механических транспортных средств превысило 2,1 тыс., в них 68 несовершеннолетних погибли и более 2 тыс. получили ранения. В Татарстане с участием этой категории участников дорожного движения произошло 41 ДТП, в них погиб один ребенок и 40 получили ранения.