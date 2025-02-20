В Госсовете РТ заявили о важности избирательных прав участников СВО

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Депутаты Татарстана предложили разрешить участникам спецоперации подавать заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты через других лиц. Соответствующую законодательную инициативу направит Госсовет РТ в Госдуму. Об этом стало известно на седьмом заседании парламента.

«Федеральный закон не содержит норм, предусматривающих исключения по представлению документов через иных лиц для военнослужащих, не имеющих возможности оставить места службы. Например, участники специальной военной операции. В связи с этим военнослужащие лишаются возможности подавать документы в избирательные комиссии и, соответственно, избираться депутатами», – сказал депутат Альберт Хабибуллин, представляя документ.

Он отметил, что по федеральному закону военнослужащие, проходящие службу, могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты. Для этого в избирательную комиссию должны поступить их письменные заявления о согласии баллотироваться по определенному избирательному округу. Документы для выдвижения кандидат должен представить лично.

В связи с этим Госсовет РТ предлагает внести изменения в статью федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме.

«Предлагается установить возможность указанным лицам представлять документы в избирательные комиссии для выдвижения в качестве кандидатов в депутаты через иных лиц. Тем самым военнослужащим будет обеспечена реальная возможность избираться депутатами», – подчеркнул Хабибуллин.

По его словам, этот законопроект – «не просто правовая инициатива, а шаг к укреплению прав и признанию заслуг тех, кто защищает Родину».

«Участники специальной военной операции, рискуя жизнью, отстаивают безопасность страны, и наша обязанность – гарантировать их права, в том числе и избирательные. Возможность представлять документы через иных лиц – это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия участия в политической жизни. Принятие данного закона станет выражением поддержки и государственного признания их заслуг», – резюмировал парламентарий.

Представлять Госсовет РТ в Госдуме при рассмотрении законопроекта будет депутат Айрат Фаррахов.