Госсовет РТ предложил упростить процедуру принятия в садики и школы усыновленных детей

В Татарстане разработан проект закона, направленный на то, чтобы усыновленные или находящиеся под опекой дети получали возможность преимущественного приема в государственные школы и детские сады, где учатся их братья или сестры. С таким предложением на заседании Комитета при Госсовете РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам депутат Госсовета РТ Рима Мухамедшина.

«Законопроект создан для приведения татарстанского закона в соответствие с федеральным, по которому право преимущественного приема ребенка в государственные или муниципальные детский сад и школу, где обучаются его брат или сестра, распространяются и на усыновленных или находящихся под опекой или попечительством в семье», – пояснила спикер.

Заседание прошло в новом здании Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия в отреставрированном доме Дротоевского. Помимо этого вопроса, на нем обсуждались восстановление и защита памятников, развитие религиозных объектов в Татарстане, а также создание единой информационной системы оценки качества образования.

Напомним, в 2019 году Президент Владимир Путин подписал закон о приоритетном зачислении детей в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры.