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Политика 4 декабря 2024 19:45

Госсовет РТ предложил разрешить регионам РФ создавать академии наук

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Государственный Совет Татарстана предложил наделить субъекты Федерации правом создавать государственные академии наук в форме бюджетных учреждений регионов. Законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», внесен парламентом республики на рассмотрение в Совет законодателей РФ.

«Проектом федерального закона предлагается установить особенности правового статуса государственных академий наук субъектов Российской Федерации», говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно документу, учредителем и собственником имущества государственной академии наук региона является субъект РФ. Учредителем и собственником предлагается сделать высший исполнительный орган региона.

Предполагается, что президент региональной академии наук будет избираться общим собранием академиков. А утверждать его в должности и освобождать от нее будет руководитель субъекта РФ..

Финансировать академии планируется за счет средств регионального бюджета. Средства федерального бюджета предлагается выделять на конкретные научные, научно-технические программы и проекты, инновационные проекты.

В статье 12 федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» закреплено право органов власти России создавать, реорганизовывать, ликвидировать федеральные государственные научные организации, осуществлять полномочия их учредителя. В этой же статье соответствующим правом в отношении региональных научных организаций наделены также органы государственной власти субъектов РФ.

Однако в другой статье этого закона в качестве государственных академий наук называются учрежденные исключительно федеральными органами академии наук.

«Такой правовой пробел исключает региональные академии наук из общероссийского процесса научного и инновационного развития, лишает возможности получить федеральную поддержку при решении важных для многих регионов России задач», отмечается в пояснительной записке.

#законопроект #академия наук
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