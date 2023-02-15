Госсовет РТ предложил расширить перечень педработников, имеющих право на досрочную пенсию

Предоставить право на досрочную пенсию советникам директоров школ и воспитателям детских садов, занимающихся обучением родному и иностранным языкам, предложили депутаты. Государственный Совет Татарстана подготовил соответствующее обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

Парламентарии просят внести изменения в список должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, рассказала депутат Людмила Рыбакова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«По закону о страховых пенсиях в России педагогические работники, выработав 25 лет стажа, включенные в [соответствующий] список должностей, имеют право на досрочный выход на пенсию. Но есть профессии, не включенные в этот список», — уточнила она.

В частности, с такой проблемой сталкиваются воспитатели детских садов, преподающие родной и иностранные языки. В утвержденном списке должностей обозначено только наименование «Воспитатель», но нет должностей «Воспитатель по обучению русскому языку», «Воспитатель по обучению родному языку» и «Воспитатель по обучению иностранным языкам».

«В ходе проведения горячей линии, организованной депутатами „Мәрхәмәт — Милосердие”, обратились жители Мамадышского района, которые подняли этот вопрос. Поэтому мы выходим с предложением в адрес Правительства России об установлении тождества этих профессий», — отметила Рыбакова.

Кроме того, советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями также не имеет возможности досрочно выйти на пенсию, добавила парламентарий. Новая должность относится к педагогическим работникам и введена с 2022 года в 45 регионах России.

«Эта специальность включена в номенклатуру должностей, но не включена в список должностей. В Татарстане функционируют 1411 общеобразовательных организаций и 98 профессиональных образовательных учреждений. В них на этой должности в 2023–2024 учебном году будут работать 1509 педагогов», — подчеркнула депутат.

По ее словам, советниками, скорее всего, станут люди из числа педагогических работников, которые уже наработали педстаж. «Перейдя на эту должность, они лишатся права досрочно выйти на пенсию», — пояснила Рыбакова.

Таким образом, Госсовет Татарстана обращается к Правительству России с предложением включить советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в список должностей. Кроме того, депутаты просят решить вопрос об установлении тождества профессий «Воспитатель по обучению русскому языку», «Воспитатель по обучению родному языку» и «Воспитатель по обучению иностранным языкам» должности «Воспитатель». Обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании парламента.