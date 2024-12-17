Госсовет РТ предложил продлить льготный период по кредитам для участников СВО

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Госсовет Татарстана предложил установить льготный период по кредитам для участников СВО на весь период военной службы по контракту. Соответствующая законодательная инициатива находится на рассмотрении в Совете законодателей РФ.

По федеральному законодательству льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 30 дней.

«Учитывая, что после окончание срока, на который был заключен контракт, военнослужащий <…> продолжает военную службу по контракту без его продления, необходимо льготный период для обращения заемщика к кредитору установить на весь период военной службы по контракту», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим предлагается внести изменение в статью федерального закона №377-ФЗ. В частности, рассчитывать льготный период из срока прохождения военной службы по контракту, увеличенного на 30 дней, а не срока, на который был заключен контракт, увеличенного на 30 дней.

Законопроектом также устанавливается, что заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2025 года, обратиться с требованием об изменении условий кредитного договора. То есть о приостановлении исполнения своих обязательств на льготный период.