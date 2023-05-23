Госсовет РТ предложил изменить требования в представлении экологической отчетности

Государственный Совет Татарстана подготовил обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по совершенствованию требований в представлении экологической отчетности. Документ одобрили парламентарии на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Законодательством в области охраны окружающей среды предусмотрена обязанность природопользователей по представлению различной экологической отчетности в уполномоченные органы государственной власти по установленным формам», – сказал депутат Азат Зиганшин, представляя проект обращения.

Сроки предоставления такой отчетности варьируются в зависимости от вида. В связи с этим иногда сведения, содержащиеся в разных видах отчетности, не соответствуют друг другу, отметил он.

В качестве примера Зиганшин назвал сведения об охране атмосферного воздуха и об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля.

«Указанная экологическая отчетность формируется на основании данных первичного, в том числе бухгалтерского учета. Они неоднократно уточняются и корректируются в период подготовки бухгалтерской отчетности, крайний срок сдачи которой – 31 марта года, следующего за отчетным», – уточнил депутат.

Таким образом, по его словам, нередко возникают ситуации, когда сведения, представленные в более ранний период, не соответствуют тем, что представлены в более поздний период. Это приводит к тому, что природопользователи привлекаются к административной ответственности за сокрытие или искажение экологической информации. Более того, происходит доначисление платы за негативное воздействие на окружающую среду, подчеркнул парламентарий.

Поэтому предлагается перенести сроки представления природопользователями сведений об охране атмосферного воздуха, об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления на 1 марта года, следующего за отчетным. «Или предусмотреть возможность уточнения природопользователями сведений, содержащихся в уже представленной отчетности по данным формам, до 1 марта года, следующего за отчетным», – заключил Зиганшин.