Госсовет РТ предложил арестовывать имущество граждан, уехавших из России

Государственный совет РТ совместно с депутатом Госдумы Айратом Фарраховым внесли в нижнюю палату Федерального собрания проект закона об аресте имущества граждан, которые уехали из страны.

Согласно опубликованному документу, данную меру предлагают ввести, чтобы не допустить уклонения правонарушителей от ответственности и тем самым обязать их понести административное наказание за правонарушение, совершенное за пределами России.

Отмечается, что речь идет о случаях совершения правонарушений, направленных против интересов нашей страны, и об аресте имущества лиц, в отношении которых ведётся производство по соответствующему делу.

В Кабмине, ознакомившись с законопроектом, отметили, что необходимо урегулировать порядок производства по делам об административных правонарушениях, совершенных за пределами России. Речь идет о вопросах извещения нарушителей, рассмотрения таких дел без участия человека, нарушившего закон, и места рассмотрения дела.

В целом власти РФ поддержали законопроект при условии его доработки, следует из официального отзыва Кабинета министров.