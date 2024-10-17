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Госсовет РТ предложил арестовывать имущество граждан, уехавших из России
Государственный совет РТ совместно с депутатом Госдумы Айратом Фарраховым внесли в нижнюю палату Федерального собрания проект закона об аресте имущества граждан, которые уехали из страны.
Согласно опубликованному документу, данную меру предлагают ввести, чтобы не допустить уклонения правонарушителей от ответственности и тем самым обязать их понести административное наказание за правонарушение, совершенное за пределами России.
Отмечается, что речь идет о случаях совершения правонарушений, направленных против интересов нашей страны, и об аресте имущества лиц, в отношении которых ведётся производство по соответствующему делу.
В Кабмине, ознакомившись с законопроектом, отметили, что необходимо урегулировать порядок производства по делам об административных правонарушениях, совершенных за пределами России. Речь идет о вопросах извещения нарушителей, рассмотрения таких дел без участия человека, нарушившего закон, и места рассмотрения дела.
В целом власти РФ поддержали законопроект при условии его доработки, следует из официального отзыва Кабинета министров.
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