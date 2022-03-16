Госсовет РТ попросит Мишустина увеличить зарплаты и соцгарантии полицейским

Государственный Совет Татарстана направит обращение Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о необходимости увеличения материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. Решение было принято на 30-м заседании Госсовета РТ.

«За последний год в Татарстане значительно увеличилось количество сотрудников полиции, которые увольняются со службы», — сказал заместитель председателя парламентского Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Он привел данные МВД по РТ, согласно которым в прошлом году из органов внутренних дел республики уволилось 1659 сотрудников. В 2020 году данный показатель составлял 966.

«Из них более 56% уволились по собственной инициативе, не достигнув выслуги лет, дающей право на получение соответствующей пенсии. Недокомплект личного состава в органах внутренних дел по Татарстану составляет уже 12%. Причем уходят сотрудники ключевых подразделений — следствия, дознания, уголовного розыска, патрульно-постовой службы, а также участковые», — подчеркнул депутат.

По словам Чубарова, основной причиной ухода сотрудников полиции со службы является недостаточный уровень денежного довольствия. Он заметил, что по федеральному закону «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусмотрена ежегодная индексация денежного довольствия личного состава. Однако с 2012 по 2018 год такая индексация не проводилась.

«Серьезной проблемой является недостаточный уровень реализации ряда льгот, установленных для сотрудников полиции. В настоящее время в Татарстане в очереди на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья стоят 2 574 сотрудника», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что ежегодно такая выплата предоставляется в среднем 70 очередникам. Таким образом, средний срок нахождения в очереди на выплату составляет 36 лет.

Депутат отметил, что негативное влияние на сохранение кадрового состава оказывает и отсутствие мотивации к дальнейшему прохождению службы в органах внутренних дел у сотрудников, имеющих право на получение пенсии, поскольку законодательством предусмотрена возможность ее получения только после увольнения со службы.

Кроме того, не предусматривает законодательство и предоставление отсрочки от призыва на военную службу сотрудникам органов внутренних дел, что тоже является сдерживающим фактором для многих граждан при принятии решения о трудоустройстве в органы внутренних дел.

В связи с этим парламент Татарстана просит Правительство России рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство. Речь идет о повышении денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел; предоставлении им возможности приобретения квартиры по аналогии с накопительно-ипотечной системой жилищного обеспечения военнослужащих РФ; повышении размера выплат за аренду жилья до среднерыночного уровня стоимости аренды в регионе проживания.

Депутаты также предлагают установить для сотрудников органов внутренних дел льготы по оплате проезда к месту проведения отпуска; предоставить возможность приобретать льготные билеты для проезда на всех видах городского общественного транспорта.

В обращении обозначены просьбы по увеличению денежной компенсации за работу сверх установленной продолжительности служебного времени до 240 часов, или 30 дней; установлению надбавки действующим сотрудникам органов внутренних дел, имеющим право выхода на пенсию, в процентном отношении от размера пенсии, которая могла бы им быть назначена в случае увольнения со службы; предоставлению отсрочки от призыва на военную службу для граждан, проходящих службу в органах внутренних дел.

«Предлагаемые изменения позволят сохранить кадровое ядро личного состава органов внутренних дел и повысить привлекательность службы в органах полиции для граждан», — резюмировал Чубаров.