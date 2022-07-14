Госсовет РТ попросит Госдуму ввести наказание за неуважение к госсимволам регионов России

Государственный Совет Татарстана направит в Госдуму законодательные инициативы, связанные с введением административной ответственности за проявление неуважения к государственным символам субъектов РФ. Такое решение было принято сегодня на 33-м заседании парламента республики.

«Проектом федерального закона для защиты атрибутов государственной власти регионов России предлагается дополнить статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях указанием на официальные государственные символы субъектов РФ», – сказал заместитель председателя парламентского Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Депутат пояснил, что регионы не могут устанавливать административную ответственность за проявление неуважения к государственным символам субъектов РФ. Речь идет о случаях совершения таких правонарушений в интернете гражданином, зарегистрированным в другом регионе. «Прямое действие на всей территории России имеют лишь федеральные законы», – пояснил он.

При этом по федеральному законодательству предусмотрена ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение только в отношении официальных государственных символов России.

Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», дополнив соответствующие статьи положением о государственных символах субъектов РФ.