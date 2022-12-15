Госсовет РТ попросит Госдуму ужесточить наказание за незаконную продажу этилового спирта

Госсовет Татарстана направит в Госдуму законодательную инициативу в части ужесточения наказания физлиц за незаконную розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции. Депутаты разработали федеральный законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ был одобрен на 38-м заседании парламента.

«Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, в том числе путем повышения эффективности регулирования алкогольного рынка, является одной из основных целей госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения», – сказал зампредседателя Комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

В настоящее время административная и уголовная ответственности для физлиц установлены только при реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Ответственность за реализацию этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством не предусмотрена.

В случае выявления таких правонарушений предусмотрен штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией продукции.

При этом в документе указана непищевая продукция, реализация которой выводится за рамки законопроекта. Речь идет о духах, туалетной воде, одеколонах объемом до 150 мл, средствах для ухода за кожей до 250 мл, спиртосодержащей непищевой продукции в металлической аэрозольной упаковке емкостью не более 450 мл и др.

В этом году зарегистрировано 81 преступление, связанное с нелегальным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и 315 правонарушений, из оборота изъято свыше 214,5 тыс. литра нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Представит законодательную инициативу в нижней палате российского парламента депутат Госдумы Айрат Фаррахов.