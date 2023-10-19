Госсовет РТ попросит Госдуму разрешить призывникам проходить альтернативную службу в ОПК

Госсовет Татарстана предложит Госдуме включить предприятия оборонно-промышленного комплекса в перечень организаций, где можно проходить альтернативную гражданскую службу. Соответствующую законодательную инициативу поддержали депутаты на 48-м заседании парламента.

«Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в области воинской обязанности и военной службы», — сказал зампредседателя Комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров, представляя документ.

Сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса не относятся к категории организаций Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, в которых можно пройти альтернативную службу, отметил он.

По словам депутата, предлагается также предоставить отсрочку от призыва на военную службу до одного года выпускникам вузов, колледжей и техникумов, поступившим на полный рабочий день в организации ОПК.

При этом перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, а также профессий, специальностей и направлений подготовки, по которым гражданам предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу, и порядок его предоставления должно определить Правительство России.

Парламентарии одобрили законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму законопроекта, связанного с изменениями в федеральных законах «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».