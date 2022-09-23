Госсовет РТ попросит Госдуму назначать штраф за нарушение правил охоты от 2 тыс. рублей

Государственный Совет Татарстана попросит Государственную Думу России увеличить минимальный размер штрафа за нарушение правил охоты и срок лишения права заниматься ею. Федеральный законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, поддержали депутаты на 34-м заседании парламента республики VI созыва.

«Установлена административная ответственность за нарушение правил охоты, которая применяется достаточно широко. Так, в 2020 году привлечено к ответственности более 45 тыс. нарушителей. Однако более чем по 80% назначается минимальный штраф. Видно явное несоответствие», — сказал заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

По его словам, государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей, а ущерб от незаконной добычи, например, утки достигает 1,8 тыс. рублей. В то же время размер штрафа за охоту без разрешения на добычу чаще всего назначается в пределах 500 рублей.

Чубаров добавил, что при лишении права охотиться менее чем на один год нарушитель лишается возможности участвовать фактически во всего одном периоде сезонной охоты.

В связи с этим парламентарии предлагают назначать минимальный штраф за нарушение правил охоты от 2 тыс. рублей, а минимальный срок лишения права осуществлять охоту отсчитывать от одного года.