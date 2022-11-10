Госсовет РТ попросит Госдуму и Правительство урегулировать обращение с жидкими отходами

Государственный Совет Татарстана подготовил обращение к Председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину и Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Депутаты, в частности, просят усовершенствовать правовое регулирование обращения с жидкими бытовыми отходами. Об этом стало известно на совместном заседании парламентских комитетов по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Порядок обращения с жидкими бытовыми отходами, которые образуются в домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения, это выгребные ямы и септики, на законодательном уровне практически не регламентирован», — сказал председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

Он добавил, что есть неопределенность в вопросах принадлежности жидких бытовых отходов, тарифного регулирования, а также обязательствах организаций, осуществляющих их транспортировку.

Депутат привел данные Росстата, согласно которым в России только 65% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией, в сельских населенных пунктах этот показатель достигает всего 18%. В Татарстане показатели чуть выше среднероссийских — 70% и 22% соответственно.

«То есть основная часть сельских территорий не обеспечена централизованной системой водоотведения, где сбор и вывоз таких отходов осуществляются специализированным транспортом. При этом регулирование тарифов на услуги нецентрализованной системы водоотведения законодательством не предусмотрено», — подчеркнул Тыгин.

В связи с этим, по его словам, Госсовет хочет обратиться в Госдуму и Правительство страны, чтобы был сформирован полноценный цикл обращения с жидкими бытовыми отходами, включая тарификацию, транспортирование, очистку и утилизацию. Кроме того, депутаты попросят ввести государственное регулирование тарифов на услуги нецентрализованной системы водоотведения.