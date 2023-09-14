Госсовет РТ попросит Фалькова разработать федеральную программу по ремонту студлагерей

Госсовет Татарстана направит министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову обращение о реконструкции спортивно-оздоровительных лагерей вузов. Решение было принято на 47-м заседании парламента.

«Учитывая, что большинство вузов являются федеральными образовательными организациями, необходима федеральная целевая программа по реконструкции студенческих лагерей из средств бюджета РФ», – сказал председатель Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

По его словам, спортивно-оздоровительные лагеря вузов играют важную роль в социализации, оздоровлении и воспитании студентов, но их материальная база сильно устарела, корпуса обветшали, территории требуют благоустройства.

В Татарстане девять вузов имеют 12 студенческих лагерей, которые являются федеральной собственностью. Из них пять не действуют в связи с ветхим состоянием, а остальные требуют ремонта, уточнил депутат.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин добавил, что «поддерживает постановку этого вопроса». Он также попросил серьезнее работать с законодательными инициативами республики, которые сейчас находятся в Федеральном Собрании.

«За шестой созыв из 21 законодательной инициативы, которые направили в федеральный центр, у нас рассмотрено шесть, две поддержаны, две сами отозвали. Но идет очень тяжело. Есть законодательные инициативы, которые с 2022 года находятся на рассмотрении», – подчеркнул глава парламента.

Мухаметшин призвал председателей парламентских комитетов активизировать работу с профильными комитетами российского парламента по продвижению законодательных инициатив республики.