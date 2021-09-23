Госсовет РТ попросил Мишустина разрешить покупку соципотечного жилья по маткапиталу

Депутаты Госсовета РТ приняли обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину по поводу изменения механизма использования средств материнского капитала. Парламентарии попросили разрешить использование этих денег на покупку жилья по соципотеке.

Проект обращения озвучил член комитета Госсовета РТ по жилищной политике Марат Нуриев. «Поводом для обращения в Правительство РФ стали вопросы, поднимаемые гражданами — участниками социальной ипотеки. В октябре 2020 года Правительством РФ были внесены изменения в правила использования средств материнского капитала, которые предусматривают наличие зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов. В результате таких изменений выстроенная на протяжении 20 лет схема работы Госжилфонда РТ по обеспечению граждан жильем на льготных основаниях, перестала соответствовать предъявляемым требованиям», — отметил Нуриев.

Он напомнил, что программа соципотеки реализуется в республике с 2005 года, за это время более 170 семей получили льготное жилье. На учете стоят еще 12 тыс. семей.

«Сохранение прав участников программы соципотеки на использование средств маткапитала на покупку жилья на льготных условиях возможно только путем внесения изменений в федеральные правила», — подчеркнул Нуриев.

Вице-спикер Госсовета РТ напомнил, что ранее татарстанский парламент уже обращался в Правительство РФ по поводу использования маткапитала и получал поддержку. «Будем надеяться, что и эта инициатива будет поддержана», — отметил Камалтынов.

Депутаты поддержали обращение единогласно.