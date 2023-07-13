Госсовет РТ подведет итоги работы за полгода на заключительном заседании весенней сессии

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Государственный Совет Татарстана VI созыва сегодня проведет заключительное заседание весенней сессии, после этого начнутся парламентские каникулы. На 45-м заседании Госсовета депутаты подведут итоги работы за первое полугодие 2023 года.

«В повестку внесено 23 вопроса. Это 14 законопроектов республики, четыре проекта федеральных законов, законодательная инициатива Госсовета Чувашии и другие вопросы», — рассказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

В первом чтении депутаты рассмотрят 13 республиканских законопроектов. Среди них документы, которые связаны с изменениями в законах «О налоге на имущество организаций», «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об адресной социальной поддержке населения в РТ», «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан», «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ» и другие проекты.

Кроме того, в первом чтении парламентарии обсудят законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ», а также изменения в Экологическом и Земельном кодексах РТ.

На правительственном часе будет представлен доклад о транспортном обеспечении населения республики. Предполагается, что с информацией выступит министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.