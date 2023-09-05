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Политика 5 сентября 2023 20:13

Госсовет РТ подготовил обращение о реконструкции студенческих лагерей за счет бюджета РФ

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Госсовет Татарстана подготовил обращение к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову о реконструкции спортивно-оздоровительных лагерей вузов. Документ поддержали депутаты на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность создания федеральной целевой программы по реконструкции студенческих лагерей из средств федерального бюджета», – рассказала заместитель председателя комитета Людмила Рыбакова.

Она отметила, что в Татарстане девять вузов имеют 12 студенческих лагерей, которые являются федеральной собственностью. Из них пять не действуют в связи с ветхим состоянием.

«Вузовские лагеря играют важную роль в оздоровлении и воспитании студентов, но их материальная база сильно устарела и территории необходимо приводить в порядок», – подчеркнула депутат.

#ремонт лагерей #обращение госсовета рт
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