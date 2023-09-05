Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госсовет РТ подготовил обращение о реконструкции студенческих лагерей за счет бюджета РФ
Госсовет Татарстана подготовил обращение к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову о реконструкции спортивно-оздоровительных лагерей вузов. Документ поддержали депутаты на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
«Мы предлагаем рассмотреть возможность создания федеральной целевой программы по реконструкции студенческих лагерей из средств федерального бюджета», – рассказала заместитель председателя комитета Людмила Рыбакова.
Она отметила, что в Татарстане девять вузов имеют 12 студенческих лагерей, которые являются федеральной собственностью. Из них пять не действуют в связи с ветхим состоянием.
«Вузовские лагеря играют важную роль в оздоровлении и воспитании студентов, но их материальная база сильно устарела и территории необходимо приводить в порядок», – подчеркнула депутат.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»