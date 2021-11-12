Госсовет РТ подготовил 20 поправок к федеральному законопроекту Клишаса и Крашенинникова

Государственный Совет Татарстана подготовил 20 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятому Госдумой в первом чтении. Поправки рассмотрели сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

По словам председателя парламентского комитета Альберта Хабибуллина, поправки, подготовленные к федеральному законопроекту, условно разделены на несколько блоков. Первый блок поправок касается организации законодательного процесса, второй – деятельности органов власти субъектов РФ, третий – взаимодействия законодательных и исполнительных органов власти российских регионов.

Самый объемный – второй блок поправок. В нем, в частности, есть пункт, касающийся наименования высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Здесь татарстанские депутаты предлагают установить, что «наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается региональной Конституцией (уставом) с учетом исторических, национальных и иных традиций данного региона и волеизъявления его народа».

Хабибуллин напомнил, что на 26-м заседании Госсовета Татарстана депутаты не поддержали представленный вариант проекта федерального закона. «Присутствующие 82 депутата, вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, проголосовали против законопроекта в данной редакции», – сказал он.

Докладчик подчеркнул, что отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства.

«Считаем, что в представленной редакции законопроекта у субъектов не остается возможности для собственного законодательного регулирования, в том числе с учетом местных исторических особенностей», – заявил он.

Государственная Дума на заседании 9 ноября приняла в первом чтении федеральный законопроект о региональной власти. Документ внесли в нижнюю палату российского парламента 27 сентября председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.