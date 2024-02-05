Госсовет РТ поддержал законопроект о расширении определения курительных смесей

Комитет по социальной политике Госсовета Татарстана поддержал проект дополнения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий употребления табака или потребления никотиносодержащей продукции». В новой редакции будут учтены и бестабачные смеси.

«Всегда появлятся у коммерсантов новые названия, которые не регламентируются. Сегодня вейпы, завтра разработают что-то новое. В законе должна быть формулировка, обобщающая эти понятия. Это актуальная тема. К сожалению, сегодня люди находят методы, как обходить ограничения, придумывают новые названия», – пояснила «Татар-информу» председатель комитета Светлана Захарова по итогам заседания.

Также в материалах законопроекта предлагается запретить розничную торговлю бестабачными смесями с массовой долей никотина более 3,5%.

Согласно законопроекту, созданному в Совете Федерации, теперь будет прописано определение «бестабачной смеси для нагревания», куда попадают вещества, предназначенные для образования аэрозоля, путем прямого или косвенного нагревания, которое вдыхается потребителем при использовании изделия с устройством или кальяном.