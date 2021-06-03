Госсовет РТ поддержал обращение к Мишустину по распространению информации в соцсетях

Татарстанские парламентарии одобрили обращение в адрес главы российского правительства с призывом принять нормативные акты, позволяющие полноценно реализовать федеральный закон об информационных технологиях и защите информации. Это позволит эффективней предотвращать появление в интернете опасного и деструктивного контента. Соответствующее решение было принято на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Заседание прошло в гибридном формате, часть депутатов включилась в обсуждение в онлайне.

«Эти нормы нужны для эффективного устранения из интернет-пространства информации, запрещенной на территории нашей страны. При этом удастся избежать роста контролирующих органов и блокировок сайтов», — обратился к коллегам председатель профильного Комитета Айрат Зарипов.

Депутаты согласились, что исполнение данного закона нужно ускорить как можно быстрее, особенно после трагических событий со стрельбой в казанской школе в начале мая.

«Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит в интернет-пространстве», — резюмировали парламентарии, одобрив обращение в адрес Премьер-министра России Михаила Мишустина.