Госсовет РТ планирует разработать законопроект о патриотическом воспитании молодежи

Госсовет Татарстана запланировал на 2023 год проведение 60 мероприятий по 29 тезисам послания Президента республики Рустама Минниханова. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию и гражданской ответственности молодежи. В связи с этим предусмотрена разработка соответствующего законопроекта. Об этом сообщил заместитель Председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов на заседании президиума.

«План мероприятий Госсовета на следующий год по реализации тезисов Президента Татарстана, содержащихся в его послании, подготовлен на основе предложений всех комитетов и депутатских фракций. Планом максимально охвачены предложения Президента», – сказал докладчик.

Камалтынов уточнил, что большое внимание будет уделено реализации национальных проектов, актуальным вопросам социальной направленности, экономики, развития сельского хозяйства, взаимодействия научных организаций и вузов с реальным сектором экономики.

Кроме того, по словам депутата, запланированы мероприятия в рамках объявленного в Татарстане Года национальных культур и традиций, например, рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях комитетов и фракций.

Парламентарий также отметил, что план, принятый в прошлом году, практически выполнен. В частности, из 51 мероприятия осталось провести четыре. «Их реализация предусмотрена в четвертом квартале, поэтому до конца 2022 года план будет полностью выполнен», – резюмировал он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в 13-й раз обратился с посланием Госсовету республики 20 октября.