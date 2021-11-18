Госсовет РТ планирует рассмотреть поправки к законопроекту Клишаса на ближайшей сессии

Законопроект депутата Госдумы Крашенинникова и члена Совфеда Клишаса об организации публичной власти не попал в повестку предстоящего 27-го заседания Госсовета Татарстана, которое состоится 25 ноября. Тем не менее Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин не исключил, что он все же будет рассмотрен. Об этом глава парламента республики заявил журналистам после заседания президиума парламента.

«Я думаю, обязательно будем наши поправки к законопроекту рассматривать на предстоящем заседании. Регламент позволяет внести вопрос с голоса», – сказал Мухаметшин.

По его словам, в настоящее время «идет процесс согласительных процедур внутри республики и с федеральным центром». «Мы, безусловно, будем принимать поправки к этому законопроекту. Думаю, что в ближайшие дни эти поправки профильный комитет парламента рассмотрит окончательно и внесет нам», – добавил Председатель Госсовета.

Государственный Совет Татарстана подготовил 20 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятому Госдумой в первом чтении 9 ноября, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Документ внесли в нижнюю палату российского парламента 27 сентября председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.